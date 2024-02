1 Français sur 2 touché : votre numéro de Sécurité sociale a-t-il été piraté ? Tous les outils pour le découvrir et se protéger !

Face à l’explosion des fuites de données pouvant exposer vos mots de passe, l’utilisation d’un gestionnaire de mots de passe (NordPass, Dashlane, 1Password, etc.) devient de plus en plus indispensable. Ces programmes constituent un moyen très efficace pour renforcer la sécurité de vos comptes en ligne et de minimiser les dégâts relatifs à ces violations. Ils permettent en effet de générer des mots de passe forts et uniques à la volée pour chaque compte en ligne et compliquer la tâche des hackers qui tentent de deviner ou craquer vos mots de passe à l’aide de logiciels spécialisés.