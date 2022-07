Avis Bitdefender Digital Identity Protection : un bouclier pour votre identité sur le Web

En 2021, la CNIL a enregistré en moyenne 20 notifications de violation de données par jour. Les fuites de données sont un phénomène de plus en plus récurrent, et touche de plus en plus de particuliers. C'est pour cette raison que des éditeurs comme Bitdefender commencent à proposer des solutions de surveillance et de remédiation. C'est justement au service de l'éditeur roumain que nous allons nous intéresser aujourd'hui.