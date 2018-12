Firefox Monitor vous dit si vos données ont été volées

La fondation Mozilla tient à vous protéger contre le vol de données

Comment ça marche ?

En partenariat avec Have I Been Pwned , un site qui offre le même service depuis 2013,vous permet de savoir si vos adresses mails font partie ou non d'une base de données qui a été piratée. À quoi ça sert si nos données personnelles se trouvent déjà compromises ? Et bien simplement à changer de mot de passe dans les plus brefs délais ! En outre, le service propose également de vous prévenir des futures fuites de données et vous serez automatiquement averti si tel est le cas.Rendez-vous d'abord sur https://monitor.firefox.com et renseignez l'adresse mail que vous voulez scanner. Firefox Monitor se charge ensuite de tout en analysant votre adresse et en la comparant à une base de données qui répertorie toutes les failles de sécurité connues jusque-là. Si le scan ne renvoie aucun résultat alors c'est une très bonne nouvelle pour vous, aucune de vos données personnelles n'a fuité. En outre, si jamais votre adresse est compromise, le scan vous renverra une série de sites web ou votre adresse apparait ainsi que le type d'informations qui ont potentiellement fuité. Il faudra alors rapidement changer votre mot de passe.Dans un second temps,vous permet de rester informé des futures fuites de données. Pour cela vous n'avez qu'à entrer votre mail dans le champ « Sign In ».Bien entendu, fort de sa volonté de rendre le web plus sûr, Mozilla sécurise et protège vos données durant le processus d'analyse. Vous trouverez les détails techniques de cette opération ici Enfin, nous vous rappelons que le meilleur moyen de protéger vos données personnelles est encore d'avoir un mot de passe différent pour chacune de vos adresses mails et autres comptes en ligne. Pour une sécurité maximale, ces mots de passe doivent être « forts » c'est-à-dire contenir des au moins 12 caractères avec des chiffres, des lettres, des majuscules, de la ponctuation, etc.