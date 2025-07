Ces extensions malveillantes se présentent comme des utilitaires liés à des jeux ou services connus. C'est par exemple le cas Little Alchemy 2, 1v1.LOL, Krunker io Game, Five Nights at Freddy’s, et Bubble Spinner. Cependant, au lieu d’offrir de véritables fonctionnalités de jeu, elles redirigent immédiatement les utilisateurs vers des sites de jeux d’argent et des pages frauduleuses affichant de fausses alertes de virus Apple dès leur installation. Selon Socket, certaines de ces extensions ont été publiées il y a 4 ans déjà.

En parallèle, l'add-on GimmeGimme promet de créer une liste d'envie pour des boutiques en ligne particulièrement populaire en Belgique et aux Pays-Bas. Au lieu de cela, elle rajoute un code d'affiliation discrètement pour chacun des achats effectués. Les personnes malveillantes reçoivent alors une commission après chaque transaction. D'ailleurs, GimmGimme ne propose tout simplement aucune création de liste d'envie.