Un processus en deux temps, qu’Andreas Wagner, responsable de la sécurité des contenus chez Mozilla, décrit comme une réponse à un « jeu du chat et de la souris » permanent. Les développeurs malveillants essaient constamment de contourner les méthodes de détection en modifiant leur code ou en masquant leurs intentions. Malgré tout, le renforcement des contrôles en amont devrait déjà permettre de réduire la portée des campagnes les plus agressives et de contenir la diffusion des extensions les plus dangereuses.