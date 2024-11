Une fois installée, l’extension demande des autorisations étendues pour pouvoir intercepter et manipuler les activités en ligne des internautes. Et tout, ou presque, y passe : cookies Facebook, y compris le c_user contenant l’identifiant de l’utilisateur, adresse IP, géolocalisation, informations personnelles relatives au compte (identifiant et nom d’utilisateur), informations de carte de crédit et de facturation associées aux comptes publicitaires. Le tout est envoyé vers une URL Google Script qui fait office de serveur de commande et de contrôle (C2).