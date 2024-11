Parce qu'ils ne sont pas philanthropes, les prédateurs tirent parti des comptes Facebook compromis pour diffuser encore plus de publicités vérolées, sans avoir à créer de nouveaux comptes eux-mêmes. Chaque compte piraté devient alors une plateforme pour promouvoir d'autres arnaques, permettant à l'attaque de se propager à grande échelle, et ainsi de suite. Et pour financer ces opérations, rien de tel que la revente des données personnelles des victimes sur le Dark Web ou les menacer de les diffuser contre rançon.

Personne ne souhaite se retrouver piégé de la sorte. Alors, Bitdefender qui étudie le phénomène depuis son apparition et Clubic vous invitent à adopter quelques bonnes pratiques pour garder vos données à l'abri.

En premier, examinez attentivement les publicités avant de cliquer, en vérifiant leur provenance et en vous méfiant de celles qui semblent trop belles pour être vraies. Si c'est gratuit, c'est vous le produit, souvenez-vous de cette douce musique. Assurez-vous également de toujours télécharger les logiciels directement depuis les sites officiels, et non par le biais de liens ou de plateformes tierces.

Enfin, protégez vos comptes en général et Facebook en particulier, en activant l'authentification à deux facteurs et en surveillant régulièrement votre activité. Si vous constatez une publicité ou un compte qui vous semblent suspects sur Facebook, n'hésitez pas à le signaler à la plateforme en question.