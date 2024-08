Les bonnes affaires sur internet, ça existe. Mais quand c'est trop beau pour être vrai, méfiance ! C'est le cas avec cette pub Facebook qui propose une enceinte Marshall Stanmore à 9,99 euros au lieu de 399 euros. Un rabais de 97 % qui ferait saliver n'importe quel amateur de son. Pour les autres, ils auront deviné qu'il s'agit d'une escroquerie.

Il ne faut pas être un lapin de six semaines pour comprendre les rouages de cette arnaque. Dans un premier temps, il s'agit de créer des centaines de faux sites Web. Ensuite, de vous attirer grâce à des pubs Facebook ciblées vers ces sites contrefaits qui imitent à la perfection ceux de grandes marques. Une fois sur place, on vous propose des promos incroyables sur des produits de marque. Mais gare à vous si vous passez commande : vos informations seront dérobées et votre carte bancaire débitée.