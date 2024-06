Méfiez-vous de ces "dark patterns", interfaces trompeuses pour vous faire acheter sur les boutiques en ligne

L'UFC-Que Choisir a dressé un classement peu flatteur des places de marché les plus friandes de dark patterns. Et devinez qui trône en tête ? Temu, le petit nouveau venu de Chine, qui cumule le plus grand nombre de ces pratiques douteuses.

Chez Temu, désormais soumis au DSA, c'est la foire aux prix cachés. Pendant les promos, impossible de connaître le tarif d'un article avant de l'avoir mis dans votre panier. Une technique pour vous faire mordre à l'hameçon avant même de connaître le prix ? L'UFC-Que Choisir ne s'y est pas trompée et a déposé une plainte contre la plateforme.

AliExpress, autre géant chinois, qui s'est fait épingler en 2023 par l'UE pour contrefaçons et faux médicaments, n'est pas en reste. Son petit truc à lui ? Noyer le poisson entre vraies offres et pubs déguisées. Bon courage pour faire le tri ! Sans parler des affirmations invérifiables du style « +10 000 articles vendus ». De quoi vous mettre la pression, non ?

Côté français, Veepee joue aussi au petit malin. En plus d'avoir fait l'objet d'une plainte en 2023 pour fausses promos par l'UFC-Que Choisir, l'ex-Vente Privée tente de vous semer. Son astuce ? Des cases à cocher tellement alambiquées que vous ne savez plus sur quel pied danser. Résultat : vous pensez avoir refusé le pistage et le démarchage, mais en réalité, vous avez tout accepté sans le savoir.

Ces exemples ne sont que la partie émergée de l'iceberg. L'UFC-Que Choisir a relevé des dark patterns sur les 20 sites étudiés, preuve que la pratique est malheureusement monnaie courante.