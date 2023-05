Fausses promos : pourquoi l'UFC-Que Choisir porte plainte contre Amazon, Leclerc, La Redoute ou encore Veepee

Un an après l'entrée en vigueur de la directive européenne Omnibus en France contre les promotions trompeuses, les faux avis et le démarchage abusif, l’UFC-Que Choisir constate que les pratiques contestables des professionnels restent ancrées. L'association de consommateurs porte plainte contre huit sites de commerce en ligne pour pratiques commerciales trompeuses : Amazon, ASOS, Cdiscount, E.Leclerc, La Redoute, Rue du Commerce, Veepee et Zalando.