Faux avis : Amazon contraint trois acteurs de mettre fin à leurs agissements frauduleux

Avant de procéder à un achat sur un site de e-commerce, comme Amazon, Cdiscount ou FNAC-Darty, beaucoup ont pris le réflexe de lire les avis associés au produit sollicité, considérant que l'opinion de la communauté des autres acheteurs a son importance et aide à concrétiser ou non l'opération. Sauf que depuis de nombreuses années, cette pratique est trop souvent biaisée par des acteurs qui ont su faire de la vente et de la publication de faux avis un véritable business, évidemment trompeur pour le consommateur final. Qui se cache derrière les pourvoyeurs de faux avis, que promettent-ils aux clients et comment Amazon lutte-t-il contre eux ? Voyons cela ensemble.