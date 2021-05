Amazon attaque en justice les SMS d'arnaques transmis en son nom

Avez-vous déjà reçu ce genre de message, vous félicitant pour avoir gagné le prix d'un concours ? Ces messages d'arnaques pullulent, et nous en avons tous reçu un jour, de la part de différentes compagnies et même d'Amazon. Aujourd'hui, le géant du commerce en ligne américain s'attaque à ces arnaques et cherche à poursuivre en justice les émetteurs de ce genre de message, jusque-là inconnus. Le procès fédéral en cours oppose Amazon à 50 accusés « John Doe ».