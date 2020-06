Amazon : des hackers auraient réussi à contourner la double authentification

Derrière les hackers, on retrouve des offres issues de comptes appartenant à des vendeurs qui revendiquent être basés en Chine, dont le nom est souvent ubuesque, comme une succession de caractères, « IXINCHENGQUZHENZHOUB » ou « HIXIANSIYANGBAI. » Les produits « mis en vente » par ces vendeurs tournent régulièrement sur la plateforme, et les offres ne semblent jamais rester plus que quelques semaines en ligne. Les vendeurs eux-mêmes pullulent. Souvent, on retrouve la mention « Vient de sortir » sur la page d’un vendeur.