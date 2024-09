On ne peut pas dire que ce soit l'été indien pour certaines enseignes et organisations françaises. Depuis le début du mois de septembre, Boulanger, Cultura et même l'Assurance retraite ont été victimes de cyberattaques en bonne et due forme. Temu et Action ont également fait l'objet d'annonces de cyberattaques, mais celles-ci ont été rapidement démenties par les enseignes elles-mêmes.

Vraies attaques, tentatives de bad buzz ou fausses alertes, qu'en est-il de Darty, qui serait victime à son tour d'un cybercriminel qui prétend avoir mis la main sur plus de 3 millions de données d'utilisateurs de l'enseigne d'électroménager ?