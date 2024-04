Sport 2000 victime d'une cyberattaque, un gang de pirates français soupçonné de vendre les données de 4 millions de clients

Mais si la motivation du groupe est financière, l'argent n'est pas son seul moteur. Dans un entretien pour le journal Le Parisien, l'un des deux pères fondateurs d'Epsilon explique qu'ils n'ont « [….] pas vraiment de but. De base on fait ça pour la fame (se faire connaître) et on aime bien taper sur tout ce qu'on trouve ».



Il admet également que le piratage du compte X.com de BFMTV n'avait pas d'autre but que la notoriété. « Avec BFM, on a voulu faire de la pub pour notre compte X et pour Epsilon », se justifie-t-il.

De son côté, Sport 2000 a effectué les formalités d'usage, à savoir déposer une plainte auprès des autorités compétentes et faire un signalement auprès du gendarme de la sécurité, la CNIL, qui croule sous les notifications après une année 2023 marquée par 90 millions d'amendes. Si vous êtes client de Sport 2000, le site indique que vous pouvez contacter le service client à cette adresse : https://www.sport2000.fr/contact/.