Le spécialiste du prêt à porter "Le Slip français" victime d’un piratage massif de données

Si l’entreprise ne détaille pas le nombre de clients et ex-clients concernés par cette fuite, sur un forum spécialisé dans la revente de données personnelles, une annonce fait état d’une base de données concentrant 696 144 fichiers clients et 1 506 395 adresses email. La véracité de toutes les informations contenues dans cette base de données n’a pas pu être vérifiée, mais certains numéros de commandes couplés aux adresses mail contenus dans le fichier semblent bel et bien faire remonter des données clients sur le formulaire de retour du site.