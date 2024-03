Piratage de France Travail : quels sont les risques ? Comment se protéger ?

Vous n’êtes sûrement pas passé à côté : France Travail, anciennement Pôle Emploi, a été victime d’une cyberattaque d’ampleur. Les noms, prénoms, dates de naissance ainsi que les numéros de téléphones et adresses de 43 millions d’inscrits sur la plateforme ont à priori été dérobé par des pirates mal intentionnés. Les personnes « actuellement inscrites [et] précédemment inscrites au cours des 20 dernières années » sont concernées. Autant dire que cela fait du monde et un beau paquet de données.