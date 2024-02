Après le vol des données de santé de 33 millions de Français, 217 000 usurpations d'identité déjà recensées, des chiffres fous !

Car en effet, les enchères sont toujours en cours sur le dark web et les pirates ayant orchestré la fuite cherchent toujours des acheteurs. Il n'y aura pas de miracle et le bilan ne fera que s'alourdir ces prochaines semaines. D'autant plus que les pirates ont entre les mains les nom, prénom(s), date de naissance, rang de naissance, numéro de Sécurité sociale, nom de l'assureur santé et numéro de contrat de l'assureur des 33 millions de Français concernés par la fuite.