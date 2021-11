Protéger sa vie privée sans se priver d'Internet : les conseils de Cybermalveillance.gouv.fr, l'AFCDP et UFC-Que Choisir

Autre sujet source d'inquiétude chez les internautes : l'usurpation d'identité. Un problème qui peut arriver plus vite qu'on ne le pense, car « on récupère des éléments d'identité à la fois à partir de données accessibles et de données piratées », comme le rappelle l'AFCDP. « Dès lors que vous pensez avoir fait l'objet d'une usurpation d'identité, il faut tout de suite réagir et porter plainte », préconise l'UFC-Que Choisir. Cybermalveillance.gouv.fr conseille de « conserver tous les éléments qui prouvent le préjudice, pour les fournir à la police ou à la gendarmerie ; de signaler très rapidement l'usurpation auprès de la ou des plateformes sur lesquelles elle a lieu ; de faire annuler ou de renouveler votre pièce d'identité ; d'écrire une attestation sur l'honneur pour vous justifier auprès des organismes qui pourraient vous demander des comptes, en cas d'utilisation malveillante de votre identité ».