Cybermalveillance.gouv.fr, UFC-Que Choisir et l'AFCDP organisent une conférence en ligne gratuite pour apprendre à protéger ses données

Ces dernières années, les initiatives législatives se sont démultipliées pour tenter d'encadrer les risques. On peut citer le plus connu d'entre tous, le fameux « Règlement général de protection des données » mis en place à l'échelle de l'Union européenne depuis 2018. Des projets pédagogiques, comme le Cybermoi/s de l'ANSSI, voient également régulièrement le jour. Mais cette démultiplication des ressources ne fait malheureusement pas disparaître les problèmes de cybersécurité : on constate encore très souvent des fuites de données colossales, des attaques aux formes multiples et des enquêtes mettant en évidence les mauvais réflexes dont nombre d'utilisateurs n'arrivent pas à se débarrasser.