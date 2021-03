3 Français sur 4 avouent ne pas se sentir maîtres de leurs données personnelles en ligne

L'instauration du RGPD en mai 2018 et la fin annoncée des cookies tiers de Google (qui seront remplacés par une solution soi-disant plus favorable pour les utilisateurs et leur vie privée) peuvent être autant d'arguments censés rassurer les internautes et mobinautes français sur l'utilisation de leurs données personnelles. Pourtant, rien n'y fait. Les fuites de données subies par de nombreuses entreprises et le flou qui règne autour du traitement des informations personnelles ne font qu'entretenir le doute. Plus de 3 Français sur 4 ne se sentent aujourd'hui tout simplement pas maîtres de leurs données en ligne.