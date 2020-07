Doctissimo fait l'objet d'une plainte auprès de la CNIL pour infractions au RGPD

Après la publication d'un premier rapport l'an dernier, attestant des pratiques suspectes de plusieurs sites du monde médical, parmi lesquels Doctissimo, Privacy International avait publié une seconde analyse, en février 2020, montrant que le site appartenant au groupe TF1 partageait les données personnelles des utilisateurs avec des tiers, dans un but qui reste à déterminer. Déçue du manque de réaction, l'ONG a décidé de saisir la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) et de déposer plainte pour plusieurs manquements au Règlement général sur la protection des données (RGPD).