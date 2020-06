"Cookie walls" : le Conseil d'État bloque l'interdiction prononcée par la CNIL

Le 4 juillet dernier, la CNIL publiait une délibération par laquelle elle établissait des lignes de directrices concernant les cookies et autres traceurs, pour conformer les règles et pratiques à adopter après l'entrée en vigueur du RGPD, en 2018, et ainsi matérialiser la protection juridique dont les internautes pouvaient bénéficier en matière de cookies.

Sauf que cette décision du 4 juillet avaient entraîné un recours en annulation auprès du Conseil d'État de la Fédération du e-commerce et de la vente à distance (FEVAD) et d’autres organisations professionnelles.