Loi sur les contenus haineux : le Conseil constitutionnel censure la quasi-totalité du texte

Le Conseil considère que les dispositions de la loi portent atteinte à « à la liberté d'expression et de communication », bien qu'affirmant que celle-ci n'est pas absolue. Les membres de l'institution ont considéré que les dispositions contestées « ne peuvent qu'inciter les opérateurs de plateforme en ligne à retirer les contenus qui leur sont signalés, qu'ils soient ou non manifestement illicites », ce qui encouragerait ainsi une potentielle censure, notamment pour les éditeurs et plateformes qui n'ont pas les moyens de modérer à toute heure ou à tout instant.