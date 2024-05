Contrôle de l'âge pour le porno validé, délit d'outrage en ligne censuré... la loi pour sécuriser internet (SREN) est promulguée

Du côté des dispositions qui ont passé l'épreuve de la revue, on retrouve la question du contrôle de l'âge sur les plateformes pornographiques. L'Arcom aura dorénavant le pouvoir de bloquer et d'ordonner le déréférencement sous 48 heures des sites pour adultes ne mettant pas en place les mesures nécessaires, sans avoir besoin de l'intervention du juge judiciaire.

L'autorité de régulation mettra en place « un référentiel fixant les exigences techniques minimum » à suivre pour ces sites d'ici à la fin du mois de juillet. Le seul trou dans la raquette tient à l'existence du Digital Services Act, à cause duquel le texte de loi ne s'appliquera qu'aux sites basés en France ou hors d'Europe. Or les plateformes les plus importantes comme Pornhub (Luxembourg) ou Xvidéos (République Tchèque) tombent dans cette catégorie. Pour ces dernières, ce serait ainsi à la Commission européenne de se charger de leur régulation.