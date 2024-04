Pornhub, Xvideos et Stripchat dans le viseur de la Commission européenne

Et l'exécutif européen est sérieux, puisque ces nouvelles obligations, annoncées le week-end dernier, s'applique depuis le dimanche 21 avril pour Pornhub et Stripchat, et à partir du mardi 23 avril pour Xvidéos. La Commission européenne s'appuie sur le Digital Services Act pour soutenir ses demandes.

Le texte prévoit en effet une catégorie spéciale, les « très grosses plateformes en ligne », à qui s'imposent automatiquement plus de contraintes pour réduire le plus possible le contenu illégal qui peut y être mis en ligne. Les plateformes citées ci-dessus rejoignent ainsi la liste dans laquelle sont déjà présents des géants tels que Facebook, Amazon, YouTube ou TikTok. Le texte prévoit par ailleurs, en cas de violation des obligations, des amendes pouvant monter jusqu'à 6% du chiffre d'affaires global annuel d'une entreprise.