DSA : Pornhub conteste le calcul de son nombre d'utilisateurs pour échapper à la réglementation européenne

L'éditeur canadien a donc déposé un recours auprès du Tribunal de l'Union européenne le 1er mars dernier, expliquant au passage : « Nous pensons que la Commission européenne a commis une erreur dans son calcul du nombre de nos utilisateurs ». Et, la justice va devoir réagir rapidement, car le DSA entre pleinement en vigueur le 20 avril, soit dans un peu plus d'un mois. Pour rappel, les plateformes qui ne prendront pas les mesures nécessaires s'exposent à des amendes pouvant aller jusqu'à 6 % de leur chiffre d'affaires global.

Aylo n'est pas la seule entreprise de son secteur à contester les chiffres avancés par l'UE. Technius et WebGroup Czech Republic, qui possèdent respectivement Stripchat et XVideos, sont également concernés et ont engagé une action en justice semblable. Reste à voir si, comme Apple et Microsoft, ils obtiendront gain de cause. De l'autre côté du ring, un porte-parole de la Commission européenne a déclaré à la BBC qu'elle « soutient pleinement ses calculs concernant le nombre d'utilisateurs de Pornhub et de Stripchat ».

Après la bataille législative, c'est bel et bien la confrontation juridique qui prend le relais.