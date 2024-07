Porno : les plateformes YouPorn, xHamster et Pornhub pourraient être bloquées en France à la rentrée

La question de la fin de l'accessibilité des sites pornographiques aux mineurs est une question de plus en plus prégnante en France. Malheureusement, l'influence du gouvernement française reste limitée sur cette question, les plus grandes plateformes dans le secteur relevant de la compétence de l'Union européenne, et ce, à cause du Digital Services Act (DSA). Les associations de leur côté n'abandonnent pas le combat, et cherchent à obtenir une décision favorable de la justice.