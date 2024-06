Contenus pour adultes sur X.com : le gouvernement dénonce une "provocation" et menace la plateforme

La décision du réseau social intervient peu de temps après la promulgation de la loi SREN, qui a pour objectif de réguler l'espace numérique pour protéger les internautes, en particulier les plus jeunes. Le texte charge notamment l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom) d'établir un référentiel pour les systèmes de vérification d'âge des sites pornographiques. Ceux qui ne respectent pas ces normes pourraient être bloqués et déréférencés. Des contraintes que le gouvernement souhaite aussi voir appliquées à X.com.