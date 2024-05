Facebook et Instagram accusés d’attenter à la "santé mentale" des jeunes par Bruxelles

De son côté, Meta s’est défendu en expliquant avoir « passé une décennie à construire plus de 50 outils et mesures destinés à protéger » les mineurs. Histoire de prouver sa bonne foi, l’entreprise s’est dite « impatiente de partager le fruit de ces travaux avec la Commission européenne ». Ce n’est pas la première fois que Facebook et Instagram se font épingler par Bruxelles. En mars dernier, c’était l’abonnement payant de Facebook et sa conformité douteuse avec le DMA qui étaient pointés du doigt.