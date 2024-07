Facebook et Instagram épinglés par l'Europe, car ils vous forcent à "payer" si vous ne leur donnez pas vos données personnelles

Si Meta se retrouve seule dans le viseur de la Commission européenne pour cette pratique, c'est en raison de sa position unique sur le marché des réseaux sociaux. Facebook et Instagram font partie des services de plateforme essentiels identifiés par le DMA, au même titre que WhatsApp, également propriété de Meta.

L'entreprise de Mark Zuckerberg remplit tous les critères pour être qualifiée de contrôleur d'accès : elle opère dans au moins trois pays européens, affiche un chiffre d'affaires très élevé (plus de 7,5 milliards d'euros par an en Europe) et compte plus de 45 millions d'utilisateurs mensuels dans l'UE.

Le modèle économique de Meta repose largement sur la publicité ciblée, rendue possible par la collecte massive de données personnelles. Cette pratique lui confère un avantage concurrentiel important sur le marché publicitaire en ligne. Le Digital Markets Act vise justement à limiter cet avantage en donnant plus de contrôle aux utilisateurs sur leurs données personnelles.

Les autres géants du numérique qualifiés d contrôleurs d'accès n'ont pas mis en place un système similaire au « payer ou consentir » de Meta. Ils doivent néanmoins respecter d'autres obligations du DMA, comme l'interopérabilité de leurs services de messagerie ou l'interdiction de favoriser leurs propres produits sur leurs plateformes.

Après Apple, qui risque de payer une amende correspondant à 20 % de son chiffre d'affaires mondial si elle ne se conforme pas au DMA, Meta est donc la deuxième entreprise à devoir répondre devant la Commission européenne sur le sujet. Est-ce qu'à terme, toutes les entreprises, au même titre que les groupes de presse dont certains titres proposent des abonnements payants, devront traverser dans les clous comme Meta et la marque à la pomme, au profit de nos données personnelles ?