L'association de Max Schrems, NOYB (None of Your Business), jubile. Pour elle qui veille à ce que soient respectés nos données personnelles et notre consentement, cette décision « restreint radicalement l'utilisation des données personnelles à des fins publicitaires » et s'applique à « toute autre société de publicité en ligne qui n'a pas de pratiques strictes en matière de suppression de données ». De quoi faire trembler tout le secteur de la pub en ligne.

Meta, de son côté, fait profil bas. Le géant américain assure ne pas utiliser de « catégories spéciales de données » fournies par les utilisateurs pour personnaliser les publicités. Mais la CJUE ne l'entend pas de cette oreille et exige que l'entreprise mette en place des protocoles stricts de gestion et de suppression des données. Il semble bien révolu, le temps où les informations personnelles étaient stockées indéfiniment dans un vaste « pool de données ».

Cette décision pourrait bien marquer un tournant dans la régulation des géants du numérique en Europe. Reste à voir comment Meta va s'adapter à ces nouvelles contraintes sans trop écorner son modèle économique.