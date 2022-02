Fermer Facebook et Instagram en Europe ? Zuckerberg ne se l'interdirait pas, et la raison est simple !

Le fondateur et patron de Meta cèderait-il à la panique ? À en croire les médias américains et britanniques, nous n'en sommes pas loin. Il faut dire que la firme, dont le réseau social phare Facebook est en train de perdre son aura , traverse peut-être la crise la plus importante de son histoire, après avoir perdu près de 4 millions d'utilisateurs au dernier trimestre et alors qu'elle fait face à un souci de ciblage publicitaire via iOS qui tempère également sérieusement l'enthousiasme des investisseurs.