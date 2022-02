Ces chiffres qui montrent bien que Facebook est en train de perdre de son aura

En se penchant sur les tendances, on note tout de même une baisse continue pour Facebook chez Semrush. Les recherches étaient au plus haut en mars et avril 2020, avec 83 millions de requêtes mensuelles, pour tomber à 55 millions en octobre 2021, puis 45 millions en novembre et décembre derniers.

Facebook n'est pas la seule grande plateforme concernée : YouTube suivrait une tendance identique. Et TikTok, de son côté, est passé de 368 000 recherches en janvier 2020 à 1,5 million sur les trois derniers mois. On notera que l'écart abyssal en nombre de recherches entre un Facebook et un TikTok s'explique sans doute par le fait que l'utilisation du dernier cité se fait presque exclusivement via l'application mobile, alors que beaucoup d'utilisateurs se connectent encore à Facebook en passant par leur navigateur et leur moteur de recherche.