Finalement tout va bien pour Facebook, avec 9 milliards de dollars de bénéfices au dernier trimestre

Les crises multiples et l'avènement d'autres réseaux sociaux n'entament pas non plus la croissance des recrutements, nous parlons ici des utilisateurs actifs quotidiens. Leur nombre a en effet progressé de 6 % en un an, pour atteindre 1,93 milliard d'âmes. En deux ans, Facebook a gagné 307 millions d'utilisateurs supplémentaires dans le monde. Notons tout de même que l'Europe et l'Amérique du Nord sont les deux régions mondiales où Facebook n'arrive plus à avancer. Avec 308 millions d'utilisateurs pour l'Europe et 196 millions pour le couple USA/Canada, le géant des réseaux sociaux semble avoir atteint son palier il y a un an.