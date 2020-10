Facebook affiche des revenus en hausse au troisième trimestre mais s'inquiète pour 2021

La firme du « Zuck » entend élever ses dépenses en 2021, entre 68 et 73 milliards d'euros selon elle, dont une bonne partie (entre 21 et 23 milliards de dollars) sera consacrée à des investissements dans les centres de données, serveurs, infrastructure réseau et bureaux de l'entreprise. « Nous continuons d'investir considérablement dans nos produits et nos recrutements afin de proposer des expériences nouvelles et significatives à notre communauté à travers le monde », promet Mark Zuckerberg.