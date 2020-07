Facebook : ça bloque toujours entre Zuckerberg et les acteurs du boycott

Pour les associations de défense des droits civiques, Facebook insiste un peu trop sur le dialogue et tarde à s'engager dans l'action. Un comportement quelque peu attentiste qui irrite les organisations. "Nous savons que nous serons jugés par nos actions et non par nos paroles et sommes reconnaissants envers ces groupes et d'autres pour leur engagement au quotidien", a réagi le réseau social dans un communiqué, alors que la co-présidente de Free Presse attendait, elle, "de l’humilité et une réflexion profonde sur l’influence disproportionnée de Facebook sur l’opinion publique, les croyances et les comportements, ainsi que sur les nombreux torts qu’il a causés dans la vraie vie."