Mesdames zé messieurs, l’Homme le Plus Intelligent du Monde !

Cela dit, dans le cas de Media Matters, le but de M. Elon est explicitement de détruire l’organisation parce qu’il n’aime pas leur travail. Dans un entretien avec Alex Jones (le conspirationniste qui a été condamné à 1 milliard de dommages et intérêts pour avoir incité au harcèlement des familles des victimes de la tuerie de Sandy Hooks), il s’en vante, le Champion de la Liberté d’Expression :

And we will pursue, not just that organization, but anyone funding that organization. I want to be clear about that, anyone funding that organization. Media Matters is an evil propaganda machine. Media Matters can go to hell, and I hope they do.