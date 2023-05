Qui est la nouvelle P.-D.G. de Twitter (et est-ce bon signe) ?

C'était une promesse qu'Elon Musk avait faite au mois de décembre dernier, après avoir perdu un sondage demandant s'il devait ou non rester à la tête de Twitter. Avec sa défaite, un nouveau P.-D.G devait arriver. Près de 5 mois plus tard, et une blague à un journaliste de la BBC où il expliquait que son chien occupait le fauteuil de boss de Twitter, l'homme d'affaires a finalement tenu sa promesse.

Et c'est ainsi que Linda Yaccarino entre en scène. La désormais ancienne responsable des ventes au sein du conglomérat de médias américains NBCUniversal, pressentie pour le poste, est officiellement la nouvelle cheffe de Twitter. Elle partagera ses activités de dirigeante avec Elon Musk, comme l'a indiqué ce dernier sur son compte Twitter.