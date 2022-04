Ce que pensent (vraiment) les salariés de Twitter du rachat par Elon Musk

D'après un article publié par The Verge, les employés sont dans le flou total et regrettent un manque de communication. Le sentiment général est dominé par une grande déception, selon plusieurs témoignages, avec de nombreux messages négatifs aperçus dans des groupes Slack de collaborateurs.

Certains employés se montrent plus optimistes. Ils estiment ainsi que ce changement de direction pourrait être bénéfique à Twitter et que le fait que la société ne soit plus cotée en Bourse permettrait d'entamer des chantiers délicats à lancer actuellement. La chasse aux robots et une meilleure transparence sur le fonctionnement de l'algorithme de recommandations ont été citées comme des thèmes importants que l'arrivée d'Elon Musk pourrait remettre sur le devant de la scène.

La plus grande crainte est sans doute relative à la rémunération. Twitter va arrêter d'attribuer des actions à ses employés comme il le faisait auparavant, et l'on ne sait pas si les salaires vont augmenter en conséquence.

La conclusion de la vente devrait voir le jour dans environ six mois. Durant cette période, il est probable que les embauches soient freinées, surtout pour les postes de responsables. Parag Agrawal, l'actuel P.-D.G., n'a pas encore annoncé son départ à l'issue de la transaction, mais celui-ci semble probable.