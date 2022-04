Twitter : Elon Musk ne veut pas d'un siège au conseil d'administration... mais prendre le contrôle

Mais tout cela était sans compter sur le côté toujours très trublion d'Elon Musk, bien décidé à secouer le cocotier Twitter. Dès la fin du mois de mars, il avait d'abord lancé un sondage, via son compte personnel, auquel 2 millions de personnes ont répondu et dont la question était de savoir si les utilisateurs considèrent que Twitter est un lieu où la liberté d'expression est pleine et entière. Il avait aussi demandé si un bouton « modifier » ne serait pas utile pour pouvoir corriger un tweet après sa publication, un débat qui a lieu depuis plusieurs années au sein même de l'entreprise.