Elon Musk n'exclut pas de lancer son propre réseau social

Ainsi, l'emblématique P.-D.G. de Tesla a récemment demandé à ses abonnés (et aux autres) si Twitter respectait rigoureusement ou non le principe de liberté d'expression. Un sondage auquel un peu moins de 70 % des sondés ont répondu par la négative, et à la suite duquel Elon Musk n'a pas évincé la possibilité de lancer son propre réseau social.