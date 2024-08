Michel_Quatrevers

Triste de voir que les libertés se réduisent de semaines en semaines dans les pays du soi-disant « monde libre ». Tant que l’on est dans le camp de l’oligarchie libérale tout va bien, mais sentant sa fin proche arriver elle fait feu de tout bois et s’attaque frontalement à ceux qui menacent son idéologie globaliste.

On se rapproche d’une société totalitaire à grands pas, et il n’y a que les fachos de gauche pour apprécier le spectacle.

Les BRICS, vite !