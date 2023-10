X.com (Twitter) et Elon Musk vont-ils quitter le continent européen ?

Pour rappel, la Commission européenne dispose dans son arsenal de punitions potentielles importantes pour faire respecter ses règles. Elle peut ainsi établir des amendes allant jusqu'à 6 % du chiffre d'affaires global de l'entreprise si elle établit qu'une plateforme a contrevenu aux dispositions du DSA.

La menace semble d'autant plus crédible qu'Elon Musk a déjà réfléchi par le passé à rendre accessible le réseau sur les seuls plus gros marchés de X.com. Et dans le top 5, on ne retrouve aucun pays de l'Union européenne. En vérité, notre continent représenterait au total, selon les données fournies par Apptopia, 9 % de la base d'utilisateurs mensuels du réseau social. Cela pourrait représenter un sacrifice potentiel acceptable si jamais les choses continuaient de s'envenimer entre Thierry Breton et Elon Musk. Alors, prêt à utiliser un VPN pour rester sur le bateau X.com ?