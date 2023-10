Bruxelles monte au créneau : l'étau se resserre autour de X.com pour désinformation présumée

L'avertissement formulé par Thierry Breton à l'encontre de X.com et d'Elon Musk était pourtant très clair : l'UE était parfaitement au courant que des contenus illégaux et illégitimes se propageaient sur la plateforme. Celle-ci devait donc faire en sorte de les modérer pour ne pas amplifier le phénomène de désinformation. Un délai de 24 heures a été laissé à Musk par l'Union et Europol pour répondre à cette demande, et une enquête serait ouverte si la situation n'était pas réglée.