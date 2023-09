X.com (ex-Twitter) retire en douce l'option pour signaler les «informations trompeuses»

Sinon, pourquoi sa plateforme aurait-elle purement et simplement enlevé l'option qui permet de signaler un contenu qui partage de la désinformation ? S'il est indéniable que cette option était loin d'être suffisante pour lutter efficacement contre les fake news sur X.com, notamment en raison des effectifs et des politiques de modération depuis, et même avant le rachat du réseau social par Musk, supprimer cette possibilité ne va clairement pas arranger son cas.