Musk prévoit de se débarrasser de 75 % des salariés de Twitter, s'il finit par l'acheter

Twitter est peut-être dans une situation de sureffectif, mais une réduction non pas d'un quart, mais de 75 % des effectifs aurait forcément des conséquences sur le fonctionnement même du service. « Ce serait un effet en cascade », confie Edwin Chen, patron de la start-up de modération de contenu Surge AI, à nos confrères du Washington Post. Ce dernier estime que la volonté de Musk et de ses investisseurs pourrait jouer sur la sécurité et exposer de fait les utilisateurs de Twitter à des risques de piratage, sans parler de la modération des contenus qui pourrait passer au second plan.