Elon Musk veut renégocier le prix de rachat de Twitter... mais l'entreprise n'est pas d'accord

Nouveau sujet de désaccord entre Elon Musk et Twitter : le montant du rachat, s'il venait à être autorisé par les régulateurs. Initialement annoncé à 54,20 dollars l'action, soit un total de 44 milliards de dollars à débourser pour l'homme d'affaires, le montant de la transaction mériterait d'être réévalué selon Elon Musk. Le milliardaire n'est plus certain de vouloir investir autant pour un site qui, d'après lui, n'estime pas à la régulière le nombre de ses utilisateurs.