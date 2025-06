Cette nouvelle salve de promotions cible aussi bien les besoins du quotidien que les envies d’équipement plus premium. Le MacBook Air M4 séduit pour sa finesse et son efficacité sous macOS, tandis que l’iPhone 15 profite d’un rare rabais, idéal pour ceux qui attendaient une baisse de prix. Côté productivité, le Lenovo IdeaPad Slim 3 s’impose comme un PC portable équilibré : Clubic souligne dans son test ses performances solides et sa polyvalence pour les usages classiques.

Pour l’été, le climatiseur COMFEE’, le robot Lefant ou encore l’aspirateur Dyson V8 permettent de gagner en confort à la maison sans exploser son budget. Et pour compléter ses usages nomades, on retrouve aussi l’iPad Air M3, les AirTags, ou encore le pack Galaxy S24 + Buds3, taillé pour la mobilité et actuellement proposé à un tarif défiant toute concurrence.