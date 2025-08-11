Les bonnes affaires continuent chez Amazon avec une sélection variée allant des accessoires high-tech aux climatiseurs, en passant par les aspirateurs robots et le matériel Apple. Des remises importantes pour s’équiper à moindre coût, que ce soit pour la rentrée, les vacances ou simplement pour se faire plaisir.
Amazon multiplie les promotions sur une large gamme de produits. Dans cette sélection, on retrouve de quoi préparer la rentrée avec du matériel informatique et des accessoires indispensables, mais aussi des solutions pour affronter la chaleur estivale. Aspirateurs robots, climatiseurs mobiles, batteries externes, AirTag, SSD ou encore AirPods 4… Les remises sont là, et certaines offres sont particulièrement intéressantes à saisir dès maintenant avant les ruptures.
Les meilleurs bons plans forfaits, antivirus, VPN
- 1minAI Pro, l'accès à vie aux meilleurs IA, à moins de 26 € (-87 %)
- Cyberghost VPN à 2,19 €/mois pendant 2 ans + 2 mois offerts (-82 %)
- Antivirus Avast Premium Security à 2,99€/mois pendant 1 an (-49%)
- Pass Télépéage Ulys Classic avec 12 mois offerts (0€ les mois non utilisés)
- B&You Pure Fibre à 23,99 €/mois sans engagement
- Forfait RED by SFR 100 Go 5G à 8,99 €/mois sans engagement
Le TOP 10 des offres à ne pas manquer sur Amazon :
- Aspirateur Robot Lefant à 79,99 € au lieu de 219,99 €
- Climatiseur mobile Olimpia Splendid 199 € au lieu de 269 €
- Climatiseur mobile COMFEE' Breezy Cool à 284,99 € au lieu de 299 €
- Batterie externe INIU 20000mAh à 28,49 € au lieu de 49,99 €
- Batterie externe INIU 10000mAh à 20,75 € au lieu de 34,99 €
- Apple AirTag à 28,61 € au lieu de 39 €
- Caméra de surveillance Imou 2K(3MP) à 18,80 € au lieu de 39,99 €
- Souris sans fil Logitech M185 à 10,92 € au lieu de 17,99 €
- SSD Interne Samsung 990 EVO Plus 2 To à 119,03 € au lieu de 130,99 €
- Ecouteurs sans fil Apple AirPods 4 à 129 € au lieu de 149 €
Préparez la rentrée avec les ventes flash Amazon
Cette période estivale n'est pas seulement synonyme de maillots de bain et de ventilateurs : c’est aussi le moment idéal pour anticiper la rentrée. Amazon propose en ce moment une sélection très large de produits high-tech et bureautiques à prix réduits. Les étudiants et les télétravailleurs peuvent ainsi profiter de souris ergonomiques comme la Logitech M185, de SSD rapides pour booster leurs ordinateurs ou encore de batteries externes haute capacité pour tenir toute la journée sans chercher une prise. Les AirPods 4, eux, séduiront ceux qui veulent travailler ou se détendre en musique avec une excellente qualité audio et un confort optimal. Mieux encore, certains appareils comme les aspirateurs robots Lefant permettent de gagner un temps précieux au quotidien, libérant du temps pour se concentrer sur l’essentiel. Avec ces promotions, Amazon permet de se rééquiper intelligemment avant septembre, tout en profitant de remises importantes. Il ne reste que quelques jours pour saisir ces offres, et comme souvent, les ruptures de stock guettent les produits les plus prisés.
Nouvelle vague de chaleur, Amazon brade les climatiseurs mobiles
L’été n’est pas fini, et la météo promet encore plusieurs jours de fortes chaleurs. Amazon en profite pour casser les prix sur plusieurs modèles de climatiseurs mobiles. Le COMFEE' Breezy Cool et l’Olimpia Splendid figurent parmi les meilleures ventes, offrant un excellent rapport qualité/prix et une installation rapide sans gros travaux. Ces modèles sont particulièrement adaptés aux appartements et aux petits espaces, permettant de rafraîchir efficacement une pièce sans exploser sa facture d’électricité. Et pour ceux qui veulent rester au frais sans bruit excessif, certains modèles sont optimisés pour un fonctionnement silencieux, parfait pour une utilisation dans la chambre ou le bureau. Si la climatisation vous semble un luxe, ces promotions pourraient bien vous faire changer d’avis. Mais attention : avec la chaleur qui persiste, ces produits partent vite, et les réapprovisionnements ne sont pas garantis avant la fin de l’été.
Batterie externe, Apple AirTag, caméra de surveillance : les must have pour les vacances
Voyager l’esprit tranquille, c’est possible avec quelques accessoires bien choisis. Les batteries externes INIU de 10 000 et 20 000 mAh garantissent que votre smartphone ou votre tablette ne vous lâchera pas en plein trajet. Les AirTags d’Apple, quant à eux, sont devenus indispensables pour retrouver rapidement une valise ou un sac égaré à l’aéroport. Et pour surveiller sa maison à distance, la caméra Imou 2K offre une image nette et un accès à distance via smartphone, le tout à un tarif imbattable. Ces petits équipements peuvent sembler anecdotiques, mais ils font toute la différence en voyage, que ce soit pour plus de confort, de sécurité ou de sérénité. Le fait qu’Amazon les propose à prix réduit en fait des opportunités à ne pas manquer. Avec les stocks qui s’amenuisent rapidement, mieux vaut ne pas trop hésiter : ces must have estivaux risquent de disparaître avant même la fin officielle des promotions.